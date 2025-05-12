川普扬言对海外制作电影课税 成法国坎城影展热议话题

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（法新社巴黎12日电） 美国总统川普扬言对海外拍摄电影徵收100%关税，此举可能加剧欧洲与美国电影产业之间的紧张关系，也成为将于13日登场的法国坎城影展（Cannes Film Festival）热议话题。

川普（Donald Trump）4日发文表示，他希望对「在外国制作」的电影徵收100%关税。这项政策导致电影院和制作公司本就不被看好的前景更加黯淡。

尽管多数观察人士认为这项政策行不通，但仍可能动摇目前高度全球化且仰赖开放贸易的电影产业。

服务于市场研究公司Comscore的马尔蒂（Eric Marti）表示：「这将成为坎城影展的一大话题。我们有点困惑，不晓得这项措施实际上将如何执行。」

坎城影展向来力挺独立艺术电影，并同时保留部分展映计画给美国电影公司产制的好莱坞（Hollywood）大片，以吸引更多观众。

川普长期对电影制作外移表达担忧。他就任前不久即宣布任命演员梅尔吉勃逊（Mel Gibson）、强沃特（Jon Voight）、席维斯史特龙（Sylvester Stallone）担任「特别大使」，要让好莱坞「恢复到比以前更大、更好、更强！」

此外，美国共和党政府也把欧盟（EU）保护并促进欧洲电影产业发展的法规视为攻击目标，这是川普「让美国再次伟大」（MAGA）计画的其中一环。

美国电影协会（Motion Picture Association，MPA）和美国导演工会（Directors Guild of America，DGA）等美国产业团体也已开始游说川普政府，以抗议欧盟的保护规范。