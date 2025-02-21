川普抨击美联社是「激进左派组织」

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普将墨西哥湾更名为「美国湾」，美国最大通讯社美联社拒绝遵循这项举措，引发川普不满。川普今天批评美联社为「激进左派组织」，是对这家媒体的最新抨击。

川普（Donald Trump）就任总统第一个月，下令将墨西哥湾（Gulf of Mexico）改称「美国湾」（Gulf of America），并宣布在美联社（Associated Press）遵循这道命令前，限制其记者进入白宫。

白宫已禁止美联社记者搭乘总统专机「空军一号」（Air Force One）及进入椭圆形办公室（Oval Office），理由是美联社忽视合法的更名行动。

川普今天在华府向共和党州长协会（Republican Governor’s Association）发表演说时谈到：「我们与一家新闻机构发生争执，也就是美联社，一个激进左派组织，它对我们所有人非常恶劣，拒绝承认以前的墨西哥湾现在被称为美国湾。」

川普补充道：「我们现在不让他们参加任何记者会。我确信他们会被控告，或许他们会胜诉，但这不重要。这（美联社不改称美国湾）是我们非常在意的事情。」川普没有说明，他所谓可能采取的法律行动是什么意思。

美联社已有180年历史，长久以来一直是美国新闻业的支柱，为全国各地的报纸、电视台和广播电台提供新闻。

美联社上月在格式指南中指出，「墨西哥湾这个名称已经沿用了400多年」，且川普的行政命令「仅在美国境内具有效力」。