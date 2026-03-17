川普抱怨盟国拒绝参与伊朗战事 称美不再需要协助

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普要求盟国协助重新开放荷莫兹海峡以恢复石油运输，但多半遭到拒绝。川普今天表示，美国在伊朗战争中「不再需要」军事协助。

川普近日不断抱怨世界大国拒绝派遣军舰护送油轮通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。荷莫兹海峡是进出波斯湾、对原油运输至关重要的狭窄水道。

随着战争进入第3周，川普一再强调，美国与以色列的空袭已重创伊朗领导阶层、军事设施及武器制造能力。

川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「美国已接获我们大多数北大西洋公约组织（NATO）盟国的通知，他们不愿意参与我们对中东『伊朗恐怖政权』的军事行动。」

他还说：「因为我们取得如此大的『军事成就』，我们不再『需要』或渴望北约国家的协助，我们从未需要过！日本、澳洲或南韩也一样。」川普强调：「我们不需要任何人的帮助！」

川普谈到盟国拒绝协助时说：「我对他们的行动并不意外，因为我一直认为北约是单行道，都是我们每年在北约花费数千亿美元来保护这些国家。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天坚称，鉴于当前空袭和其他军事威胁情势，法国不会参与疏通荷莫兹海峡的军事行动，但一旦局势「较为平静」，法国可能与其他国家一起参与「护航机制」。

英国也已婉拒华府的求助，不过川普昨天暗示英法将在这场行动中助美国一臂之力，并说其他数国已正面回应，但未点名任何国家。