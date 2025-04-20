川普拟减少美国在非洲外交行动 削弱软实力

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（法新社华盛顿20日电） 据报美国总统川普近期将签署大幅改组国务院的行政命令，尽管国务卿卢比欧将相关报导斥为「假新闻」，法新指命令草案包含减少在非洲的外交行动、缩编驻加拿大外交人员。

这项行政命令草案反映出白宫的优先要务，也被视为降低成本的策略，但同时削弱美国在全球的软实力。

率先报导这项命令草案的媒体是「纽约时报」（The New York Times），美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）称纽时成为「另一场闹剧的受害者」。

卢比欧今天在社群媒体X发文写道：「这是假新闻。」

然而，法新称其过目的草案副本要求国务院在今年10月1日前完成「全面结构重组」。

命令草案写道，其目标是「简化任务执行、在海外投射美国实力、减少浪费、诈骗和滥用，以及使国务院与美国优先战略原则一致」。

草案提出的最大改变是把美国投注外交努力的对象分成4个区域，即欧亚大陆、中东、拉丁美洲和亚太，而非洲不再获得同等关注。

目前的非洲事务局（Africa Bureau）将被裁撤，由「非洲事务特使办公室」（Special Envoy Office for African Affairs）取代，这个办公室的报告对象是白宫内部的国家安全会议（National Security Council），而非国务院。

美国对非洲的外交重点将放在反恐活动，以及「关键自然资源的战略开采和贸易」。

根据法新，美国在加拿大的外交规模同样会缩水，在当地的外交人员将「大幅减少」，美国驻渥太华大使馆也会「显着缩小规模」。