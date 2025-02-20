川普指控 泽伦斯基无礼对待访乌美财长

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，财政部长贝森特上周访问基辅时遭到「无礼」对待，并指控乌克兰总统泽伦斯基因「睡觉」而没有和贝森特会面，且未与美方达成稀土矿产协议。

贝森特（Scott Bessent）上周与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在乌克兰首都基辅会面，商讨乌国以提供稀土交换华府安全支持一事。

川普（Donald Trump）在总统专机「空军一号」（Air Force One）上告诉记者：「贝森特确实去了那里，却遭到相当无礼的对待。」

川普指贝森特「搭火车旅行了好几个小时，这是一趟危险的旅程」，并声称「泽伦斯基正在睡觉而无法和他（贝森特）会面」。

川普还说：「他（贝森特）去那里签署一份文件，当他到了那里，却空手而返。」

「基辅独立报」（The Kyiv Independent）报导，乌克兰总统府公布的照片清楚显示泽伦斯基在贝森特来访时接见他，并指川普近日对泽伦斯基和乌克兰发表了一些错误及误导陈述。

自乌克兰遭俄罗斯入侵以来，川普一直批评美国向基辅提供军援。他在本月表示，作为维持华府支持的条件，他希望达成从乌国获取稀土的协议。

贝森特于本月12日被派至基辅讨论这件事，成为首位访问乌克兰的川普内阁官员。