川普推动申办2035年世博 地点在迈阿密

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天宣布推动美国申办2035年世界博览会，并表示佛罗里达州大城迈阿密（Miami）已表达主办意愿。他强调这能让美国经济受惠，也会是美国复兴的又一标志。

川普（Donald Trump）在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「2035迈阿密世博可成为我们新的美国黄金时代下个重大里程碑。」他并指派生长于迈阿密的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）监督申办业务。

世博传统可追溯至1851年在英国伦敦的水晶宫（Crystal Palace）举办的万国工业博览会（Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations），此后曾在世博首次亮相的新发明从番茄酱、电话到X光等包罗万象，并吸引大量人潮来到主办城市。

自1928年以来，世博一直由设于法国首都巴黎的国际展览局（International Exhibitions Bureau）负责管理，而主办城市则由其180多个会员国投票选出。近几十年世博每5年举办1次，申办国通常要花多年国际游说及承诺投入数以十亿计美元资金。

去年日本大阪世博约有160国参加展现各自科技能力与文化，在6个月展期内吸引了2700万多人参观。

美国过往是世博主办常客，并留下西雅图的太空针塔（Space Needle）和纽约的大地球仪（Unisphere）等历久不衰地标，但自1984年以后便未再主办。

川普表示，迈阿密世博将为美国创造数千个工作机会，并为美国经济带来数以十亿计美元的成长。