川普晤澳洲总理 签署稀土矿物协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天表示，澳洲将获得希冀的核子动力攻击潜舰，并在白宫与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）签署稀土矿物协议。

川普政府6月曾表示，美方正在检视澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）协议，确保符合「美国优先」（America First）政策。

澳洲政府一直希望川普能支持美国前总统拜登2021年执政时期签署的AUKUS协议，允许澳洲在15年内获得至少3艘美国维吉尼亚级潜舰（Virginia-class submarine）。

部分美国国内批评人士认为，美国维吉尼亚级潜舰产量不足，无法同时供应澳洲与美国海军。

川普今天在白宫内阁会议厅（Cabinet Room）与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）并肩而坐，他告诉媒体：「我们着手为澳洲建造潜舰的进度真的相当顺利。我们为此努力很久，现在启动这个进程，而且进展得又快又好。」

川普和艾班尼斯也签署关于关键矿物和稀土的协议，这些资源对于推动全球经济的科技产业至关重要。

艾班尼斯先前强调，澳洲拥有丰富的关键矿产，有助抗衡中国对全球供应链的控制。

川普本月稍早扬言对中国加徵100%关税，以回应中国升级稀土出口管制措施。不过川普今天坚称，他现在预测与中国国家主席习近平在韩国会谈时，美中将达成良好贸易协议。

川普和习近平下周将赴韩国出席亚太经济合作会议（APEC）峰会，届时两人预计会面。