川普曾办选美 俄罗斯音乐厅由「通俄门」要角建造

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（法新社莫斯科22日电） 位于俄罗斯莫斯科郊区的番红花城市大厅（Crocus City Hall）今天发生恐怖攻击事件，美国前总统川普曾在这里举办过「环球小姐」比赛，且是由通俄门要角阿加拉罗夫所建。

这座多功能场馆距莫斯科一座地铁站仅几步之遥，紧邻环城大道，正式来说它位于城市之外，有着购物和会议中心，可举办车展等活动。

这个相对私密的场地吸引许多俄罗斯和国际明星。英国喜剧演员出身的政治家伊萨（Eddie Izzard）2013年曾以英语举办一场个人表演；从苏联时期就开始活跃的摇滚乐团Piknik原订今天演出。

该场馆由出生亚塞拜然、现年68岁的房地产开发商阿瑞斯．阿加拉罗夫（Aras Agalarov）建造，他是俄罗斯公民并在当地极具影响力，同时与川普有所来往。

2021年财经媒体「富比世」（Forbes）将阿瑞斯．阿加拉罗夫的资产估为12亿美元。他的企业集团专门从事奢侈品零售和休闲开发。

然而，俄罗斯版「富比世」上周报导，阿瑞斯．阿加拉罗夫和他的儿子同时也是商业伙伴艾明．阿加拉罗夫（Emin Agalarov）已申请个人贷款来拯救集团。

俄罗斯新闻媒体报导，阿加拉罗夫父子今晚来到遭受攻击的音乐厅现场。

艾明．阿加拉罗夫也是一位流行歌手，曾在该场馆举办过演唱会。他是亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）女儿的前夫。

美国企业家川普2013年曾在该场馆举办环球小姐选美比赛，他向媒体表示他邀请了俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），但蒲亭后来并未应邀参加。

不久之后，川普出现在艾明的一段流行音乐影片中，几年后，当川普与希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）角逐总统大位时，川普与阿加拉罗夫家庭的关系成为公众利益的议题。

2016年6月，艾明安排川普长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）及川普女婿库许纳（Jared Kushner），还 有竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort），与俄国律师维塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）会面，后者曾提供有关希拉蕊．柯林顿的不利资讯。

然而，艾明告诉英国「每日邮报」（Daily Mail），他应父亲要求协助召开的会议「效果不彰且毫无用处」。