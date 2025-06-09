川普派国民兵至洛杉矶 当地民众不满

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶8日电） 美国加州洛杉矶抗议群众今天放火烧车、与维安部队发生摩擦，同时，警方阻止示威者靠近总统川普派至洛杉矶街头的国民兵部队。

美国第2大城洛杉矶（Los Angeles）连续第3天动荡，抗议人士不满联邦移民官员展开行动，逮捕数十名有关当局口中的非法移民和帮派分子。

洛杉矶有着庞大拉丁美洲裔人口，联邦当局大白天在这个自由派城市发动移民搜查突袭行动向来有引发反弹的可能性。

有抗议民众认为，川普（Donald Trump）是刻意部署加州国民兵（National Guard）来升高紧张局势。

示威群众告诉法新，部署国民兵的目的似乎不在于维持秩序。一位示威者亨宁（Thomas Henning）说：「我认为这是恐吓战术。」

他说：「抗议活动很和平。现在没有人试图做出任何破坏行为，然而，却有国民兵荷枪实弹站在周围，试着吓阻美国民众从事宪法第一修正案赋予的权利。」

民众柯若（Estrella Corral）提到，示威者不满的是，辛勤工作、没做错事的移民被蒙面移民探员抓走。她说：「这是我们的社区，我们希望感到安全。」

现年78岁民众高德柏格（Marshall Goldberg）告诉法新，部署国民兵让他「备感冒犯」。他说：「我们痛恨他们对无证工人的所作所为，但这已经来到全新等级，剥夺抗议与和平集会的权利。」