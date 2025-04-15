川普特使：蒲亭愿与乌克兰达成永久和平协议

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天说，经过一番试图终结俄乌战争的谈判后，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）有意愿与乌克兰达成「永久和平」协议。

川普一直催促交战3年多的俄罗斯和乌克兰同意停火，尽管俄国和美国官员反覆谈判，目前仍未获得俄方任何重大让步。

魏科夫11日在俄国圣彼得堡（Saint Petersburg）会晤蒲亭，这是他们自川普1月重返白宫以来的第3次会面。

魏科夫在福斯新闻频道（Fox News）今天播出的访谈中说，他看到和平协议「正在成形」，蒲亭的两名重要顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）都参加这场「备受瞩目的会谈」。

魏科夫说：「蒲亭的要求是必须在这里取得永久和平。所以除了停火之外，我们对此做了回应。」他承认「我们花了一些时间才走到这一步」。

他还说：「我想我们可能接近达成对全球整体来说非常、非常重要的东西。」

他补充说，谈判也包括俄罗斯与美国的商业协议，「我认为有可能透过一些非常引人注目的商机来重塑美俄关系，我想这也能为区域带来真正的稳定」。

即使美方采取一连串外交行动，川普想要达成俄乌停火的目标仍然没什么有意义的进展。

蒲亭上个月拒绝美国与乌克兰联合提出无条件完全暂停交战的提案，同时克里姆林宫同意在黑海停火，条件是西方国家撤销某些制裁。