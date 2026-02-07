川普称与伊朗会谈「非常好」 预计将有更多谈判

afp_tickers

2 分钟

（法新社空军一号上6日电） 美国总统川普今天表示，在美国与伊朗双方于阿曼举行间接对话后，华府与伊朗进行了「非常好的会谈」。

伊朗方面则表示，预期将与美国举行更多谈判，并称赞在阿曼举行的为期一天的会谈气氛「正面」。

在一支由航空母舰率领的美国海军战斗群部署于中东水域之际，美国与伊朗代表团在阿曼首都马斯喀特，透过阿曼的斡旋举行了会谈，但双方并未公开进行面对面会晤。

会谈结束后不久，美国宣布对一些航运实体及船只实施新制裁，旨在抑制伊朗的石油出口。但目前尚不清楚此举是否与会谈有关。

川普在其前往佛罗里达州海湖庄园（Mar-a-Lago）的空军一号上告诉记者：「我们同样与伊朗进行了非常好的会谈。」他并补充说：「我们将在下周初再次会面。」

然而，在伊朗警告华盛顿勿再发出威胁，以及美方提出新军事行动的可能性后，川普表示：「如果他们达不成协议，后果将会非常严重。」

率领伊朗代表团的外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，会谈「完全聚焦」于伊朗的核计画。西方世界认为这项计画旨在制造原子弹，但德黑兰坚称其为和平用途。

阿拉奇告诉伊朗国家电视台：「在一个非常正面的气氛中，我们交换了论点，也听取了对方的看法。」他并补充说，双方已「同意继续谈判」。

阿拉奇在接受伊朗通讯社（IRNA）采访时表示，希望华府能避免「威胁与施压」，如此「会谈才能继续下去」。