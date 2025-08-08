川普称就业数据遭篡改开除劳工统计局长 另提数据

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天声称，劳工统计局长麦肯塔佛（Erika McEntarfer）「故意」篡改就业数据以支持前总统拜登。在开除麦肯塔佛后，川普另外提出不同数据。

媒体聚集在白宫椭圆形办公室，等着重大事情宣布。川普和保守派智库「传统基金会」（Heritage Foundation）经济学家摩尔（Stephen Moore）展示了他们所谓真实数据的图表。

摩尔说：「这显示，在拜登政府执政的过去两年里，美国劳工统计局将新增就业机会高估了150万个。总统先生，这是一个巨大的错误。」

长期担任川普顾问的经济学家摩尔又道，川普「呼吁任命新的劳工统计局长的做法是正确的」。

川普说：「这可能不是个错误，这才是糟糕的地方…我不认为这是一个错误，我认为他们是故意的。」

根据摩尔所说的「未公布的人口普查数据」，在川普重返白宫的头5个月里，「经通膨调整后的美国普通家庭平均收入的中位数已增加1174美元」。

川普称赞这项结果「令人难以置信」。

法新社报导，美国劳工统计局在初次发布就业数据后，会定期修订，有上调也有下修，有时甚至大幅下修。

本月初，劳工统计局大幅下修5月和6月的就业成长数据，新增就业人数减少了25.8万个。

这项修正激怒了川普，并将劳工统计局长麦肯塔佛解职。麦肯塔佛是在2024年1月出任劳工统计局长。（译者：纪锦玲）