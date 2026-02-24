川普称攻打伊朗可轻易获胜 高阶将领认为有其风险

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美军最高将领警告，若对伊朗展开重大军事行动有其风险。美国总统川普今天表示，美国在任何战争中都能「轻易」击败伊朗。

媒体最近指出，美军参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）曾就打击伊朗的各项风险提出警告，包括可能陷入长期的军事泥淖。

但川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）表示，凯恩「反对我们与伊朗交战」的说法，「百分之百不正确」。

川普写道：「凯恩将军和我们所有人一样，都不希望看到战争，但如果决定在军事层面对伊朗采取行动，他的看法是这将能轻易取胜。」

华盛顿邮报指出，凯恩曾在白宫与五角大厦表达忧虑，认为弹药短缺及盟邦支持不足，可能会增加美军人员危险。

华尔街日报则报导，凯恩与其他五角大厦官员均警告，若对伊朗动武，恐导致美国及盟友出现伤亡，并使美国空防系统面临耗竭。

政治新闻网站Axios则表示，凯恩曾警告，美国恐「卷入一场旷日持久的冲突」。

川普指责这些媒体「不正确且刻意如此撰写」。他说：「做决定的是我，我宁愿达成协议而非什么都没有，但如果无法达成协议，对那个国家以及其人民而言，将会是非常糟糕的一天。」

美国已在中东部署庞大兵力，包括2艘航空母舰、10多艘其他舰艇、大量战机及其他军事武力。