川普移民贴文惹议 印度批评「品味低俗」

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（法新社华盛顿23日电） 印度今天批评美国总统川普称印度为「人间地狱」之网路贴文不妥。

川普此一贴文，时值美国国务卿卢比欧（Marc Rubio）下个月将要访问印度，力促双方之间的关系。

川普昨天深夜在社群媒体发布一篇显然是由他人撰写的长文，内容主要在抨击美国宪法赋予所有在美国出生者的公民权。

这篇文章指控印度裔科技业者不愿聘用本土出生的美国白人，并错误声称印度移民缺乏英语能力。

贴文写道：「在这里出生的婴儿会立刻成为公民，然后他们会把整个家庭从中国、印度，或地球其它某些鬼地方带来。」

印度外交部发言人贾斯瓦（Randhir Jaiswal）回应表示，相关言论「显然资讯不足、不恰当，而且品味低劣」。

他说：「这些言论显然没有反映印美关系的现实，两国关系长期建立在相互尊重与共同利益之上。」

父母为印度移民的民主党籍联邦众议员贝拉（Ami Bera），形容川普的贴文「冒犯、无知，且有失其职位尊严」。

贝拉表示：「出生于富裕与特权环境中的川普总统，从未像许多移民家庭那样历经奋斗。」

倡议团体「印裔美国人基金会」（Hindu American Foundation）亦对这篇「充满仇恨与种族歧视的长文」感到不安。

「印裔美国人基金会」在社群平台X表示：「身为美国总统，认同这类言论只会进一步助长仇恨，危及我们的社群，此刻的仇外与种族主义已达到历史新高点。」

川普将全面打击移民作为其代表性政策之一，并将矛头指向印度科技工作者经常申请的签证。