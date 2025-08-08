川普要美大学披露入学资料 证明未以种族作为招生考量

（法新社纽约7日电） 美国总统川普今天发布命令，要求美国各大学提供入学资料，以证明校方招生时未以申请人的种族作为考量。

最高法院于2023年裁决，大学院校基于种族采取「平权措施」招生违法，但校方审核申请时，可将申请人关于自身种族背景的个人陈述作为录取考量。

川普在备忘录中写道：「长期缺乏可用资料，加上滥用『多元化声明』和其他明示或隐晦的种族指标，持续引发外界质疑种族在实际执行上的作用。」

川普自重返白宫以来，便展开一场针对美国知名学府的全面行动，指控这些学校是反保守派意识形态、反犹太主义和「觉醒文化」（wokery）的温床。

他也发布行政命令，限制政府部门采行旨在弥补历史不公的「多元、公平及包容」（DEI）计画，并指控这些政策歧视白人。

川普写道：「更高的透明度对揭露非法行径、最终消除社会上可耻且危险的种族阶层至关重要。」

这项命令要求各大学向美国教育统计中心（National Center for Education Statistics）提交更多资料，以确保「招生过程具有足够透明度」。备忘录指出，加强要求的具体细节将于稍后公布。

川普以联邦资金作为谈判筹码，要求他眼中过于自由的大学在课程和招生等方面进行改革，作为广泛整顿高等教育行动的一环。

自今年1月上任以来，川普政府也采取了更大规模的预算削减措施，缩减或冻结提供给大学的研究资金。

在川普整顿知名学府的行动中，哥伦比亚大学（Columbia University）首当其冲，川普声称哥大在亲巴勒斯坦抗议活动后，未能解决校园内的反犹太主义问题。

哥大因此失去数亿美元的联邦补助金和申请新研究补助的资格，实验室重要资金遭冻结，数十名研究人员也被炒鱿鱼。

哥大上个月同意支付2亿美元与政府和解，并额外支付2100万美元，以了结一桩有关反犹太主义的调查。

根据报导，哥大与布朗大学（Brown University）已同意向政府披露包含种族与考试成绩在内的招生数据，作为与政府就涉嫌违反反歧视法的和解条件之一。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）