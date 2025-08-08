川普要英特尔CEO下台 陈立武：接洽美国政府澄清疑虑

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天在社群媒体发文，要求英特尔执行长陈立武立刻辞职。陈立武稍晚表示，英特尔正在接洽美国政府，设法澄清相关疑虑并确保政府取得准确资讯。

美国共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）6日致函英特尔（Intel）董事会独立主席耶里（Frank Yeary），针对今年3月获任命担任英特尔执行长的陈立武与中国企业的关联，以及他的前东家益华电脑（Cadence Design）近日所涉刑事案件提出质疑。

川普今天在自家社群媒体真实社群（Truth Social）发文指出，陈立武与中国企业的关系使他「高度（利益）冲突，必须马上辞职」、「这个问题没有其他的解决办法」，使得这家陷入困境晶片大厂的逆境翻转计画受到质疑。

陈立武稍晚发布声明表示：「我的声誉一向建立在信任之上，言出必行并以正确方式行事…我正以同样的方式带领英特尔。我们正在与美国政府接洽，解决已经提出的问题，并确保他们掌握事实。」

他也说，「我向来遵循最高的法律和道德标准任事」。

陈立武强调，美国是他40多年来的家，「深深感激它给我的机会」。他完全赞同川普「推进美国国家和经济安全」的承诺，并表示得以领导一家「对这些目标而言极为重要的公司」令他引以为豪。

英特尔表示，正在投入与川普「美国优先」理念一致的重大投资，「我们期待继续与美国政府接洽」。