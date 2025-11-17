川普调派国民兵遭法院拦阻 美媒：芝加哥、波特兰部队开始撤离

（法新社华盛顿16日电） 美国媒体报导，在总统川普面临法律阻碍后，数以百计部署在芝加哥和波特兰的国民兵（National Guard）已于今天开始撤离。

共和党籍的川普10月初下令从德州与加州调派国民兵，前往这两个由民主党执政的城市，以配合其打击非法移民的行动，此举挨批是独裁滥权。

「纽约时报」援引不具名美国官员的话说，这些国民兵今天开始撤离。在法院争讼与法律阻挡下，从外州进驻这两座城市的数百名国民兵从未上街执行任务。

来自伊利诺州的约300名国民兵将留在芝加哥，来自俄勒冈州的100名国民兵则将留在波特兰。

美国北方司令部（U.S. Northern Command）14日在社群平台X发表声明说，将「调整和/或精简」国民兵在波特兰、洛杉矶和芝加哥的部署，但未提供进一步细节。

这是数十年来，美国总统首次在州政府未请求支援的情况下，派遣军队进入紧急区域。

美国国民兵经常在国内发生自然灾害时，协助救灾、疏散和重建工作。

川普今年将国民兵派往洛杉矶、首都华盛顿与曼菲斯等城市，但他试图在波特兰与芝加哥部署军队的行动，目前仍卡在法庭审理中。 本月稍早，一名联邦法官裁定川普政府向波特兰部署国民兵的行动「违法」，并下令永久禁止，理由是美国宪法并未授予联邦政府这样的权力。

此外，下级法院与上诉法院10月裁定禁止川普在芝加哥部署国民兵，最高法院目前正在审理此案。（编译：刘文瑜）