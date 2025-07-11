川普谈暗杀未遂案 满意后续调查

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普去年7月13日在造势时遭暗杀未遂，时隔一年谈到此事，川普表示当天有人「犯错」，但他对后续调查感到满意。美国特勤局昨天宣布，对6名人员做出纪律处分。

在福斯新闻（Fox News）播出的节目My View with Lara Trump访谈片段中，79岁的川普（Donald Trump）指出，负责近身保护他的菁英单位特勤局（Secret Service）「那天过得很糟糕」。

川普接受节目主持人、他的二媳妇赖拉．川普（Lara Trump）访问时谈到：「有人犯下错误，（暗杀）不应该发生。」

川普去年7月13日在宾夕法尼亚州巴特勒（Butler）为选举造势时遭到刺杀，子弹划破他的耳朵。川普提到，那名失手的杀手潜入能俯瞰造势会场的「主要建筑」。

除了川普和另外两人受伤外，还有一名出席造势的民众遭枪击身亡。接着反狙击手击毙了20岁的枪手库克斯（Thomas Crooks）。

川普表示，那名反狙击手「从远距离外一发击倒他（枪手），如果他没这么做，情况会变得更糟」。川普还说，反狙击手的名字是大卫（David），「他做得非常好」。

谈及事件后续调查，川普表示「我很满意」。

他还回忆当时的戏剧性场面说：「那天令人难忘，我当时不知道到底发生了什么事。我被击中了，毫无疑问。所幸我迅速蹲下。现场民众都在尖叫。」

特勤局昨天宣布，有6名未公布身分的人员遭到处分，惩处方式为无薪停职10至42天不等，且6人都被调到职权有限或非前线职位。