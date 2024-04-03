川普谈移民批拜登 重申美国将遭移民「血洗」

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（法新社绿湾2日电） 美国前总统川普今天在威斯辛州等地再度以极端言论谈论移民问题。他对支持者表示，如果他未当选，美国社区将面临非法移民的「掠夺、强暴和屠杀」。

这是迄今为止，川普对边境安全最具煽动性的言论之一。

川普指责总统拜登在美国发动「屠杀、混乱和杀戮」，而美国现在毒品泛滥，遭到外国犯罪集团包围。

川普在密西根州大急流城（Grand Rapids）对支持者表示：「我今天站在你们面前宣布，拜登的边境政策将会造成血洗…这是一场血洗，它正摧毁我们的国家，这是一件非常糟糕的事。」

川普特别强调：「这一切将在我上任那天结束。」

川普在共和党全国委员会推出「拜登血洗」（BidenBloodbath.com）网站时发表谈话，该网站警告「拜登协助和教唆入侵」。

川普上个月在俄亥俄州谈到汽车制造业工作可能流失到外国时警告，如果他没有再当选，「这个国家将遭血洗」。

川普在大急流城发表演讲数小时后，在威斯康辛州的竞选活动又重申这番激烈言论，他猛烈抨击拜登允许移民「入侵我们的国家」。

川普在威斯康辛州绿湾（Green Bay）向举着「开除拜登」标语的支持者说：「我们将把这个国家从狡猾的拜登和由危险罪犯组成的移民大军中彻底解放。」

川普咆哮着表示：「在狡猾的拜登领导下，美国每个州现在都是边境州。每个城镇现在都是边境城镇。」

「因为拜登从世界各地带来屠杀、混乱和杀戮，并将这些东西直接倒在我们的后院。」

川普在威斯康辛州誓言终结「对我们美国郊区、城镇的掠夺、强暴、屠杀和破坏。」他认为拜登危害了民主制度。

川普表示他不是民主的威胁，拜登和控制拜登的法西斯分子才是。

民主党全国委员会（Democratic National Committee）认为川普在移民问题上假仁假义，指控他向共和党议员施压，挡下最近的一项跨党派协议，该协议本可确保这个世代最严格的边境安全措施上路。

川普今天的演讲对他来说有点像是回到主场，他当时也是在大急流城成功结束了2016年的竞选活动，最后赢下密西根州，入主白宫。

拜登在2020年让密西根州重回民主党怀抱，但目前民调显示川普在此领先，不过可能要战至最后一刻才能分出胜负。