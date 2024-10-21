川普赴北卡造势 贺锦丽冲刺摇摆州

afp_tickers

3 分钟

（法新社北卡州艾西维尔21日电） 美国前总统川普今天前往飓风海伦（Helene）重创的北卡罗来纳州举办造势活动。由于飓风海伦在当地造成至少124人死亡，川普先前已猛烈批评政府的灾害应对措施。

飓风海伦袭击美国东南部近一个月后，紧急服务机构仍在北卡罗来纳州受灾最严重的地区分发食物和水。根据法新社统计，这场风暴导致逾240人丧生。

川普（Donald Trump）将在格林维尔市（Greenville）举行造势活动，而他的竞争对手、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）将在密西根州、威斯康辛州和宾夕法尼亚州等其他选举战场州向支持者发表演说。

距离总统大选仅剩两周多，两名候选人在这场白宫之争中势均力敌。民调显示，包括决定大选结果的7个摇摆州在内，两人的支持度不相上下。

白宫昨天表示，美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）已「批准向该州提供超过3亿美元（约新台币96亿元）的援助，其中包含向8万7600多个家庭提供的1亿1800万美元个人援助」。

许多人在风暴过后的第一时间无法获得电力、饮用水或庇护，因此川普严厉批评美国总统拜登（Joe Biden）和他的副手贺锦丽。

拜登和贺锦丽驳斥了这些指控，指责川普为获取政治利益而散布有关灾害应对的错误资讯。

根据电力追踪网站PowerOutage.us，截至昨天，北卡罗来纳州大部分地区已恢复供电，仅剩大约5000名西部偏远地区的用户仍在等待电力恢复。

根据「纽约时报」（The New York Times）的民调平均数据，贺锦丽和川普在选举战场州的支持率几乎打成平手，北卡罗来纳州也不例外。贺锦丽和川普昨天在北卡州的支持率分别为49%和48%。

包括北卡罗来纳州在内，美国多个州的提前投票已开跑。根据官方资料，北卡州截至昨天已有超过100万人完成提前投票。