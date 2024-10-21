立足瑞士 报道世界
登录

川普赴北卡造势 贺锦丽冲刺摇摆州

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社北卡州艾西维尔21日电） 美国前总统川普今天前往飓风海伦（Helene）重创的北卡罗来纳州举办造势活动。由于飓风海伦在当地造成至少124人死亡，川普先前已猛烈批评政府的灾害应对措施。

飓风海伦袭击美国东南部近一个月后，紧急服务机构仍在北卡罗来纳州受灾最严重的地区分发食物和水。根据法新社统计，这场风暴导致逾240人丧生。

川普（Donald Trump）将在格林维尔市（Greenville）举行造势活动，而他的竞争对手、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）将在密西根州、威斯康辛州和宾夕法尼亚州等其他选举战场州向支持者发表演说。

距离总统大选仅剩两周多，两名候选人在这场白宫之争中势均力敌。民调显示，包括决定大选结果的7个摇摆州在内，两人的支持度不相上下。

白宫昨天表示，美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）已「批准向该州提供超过3亿美元（约新台币96亿元）的援助，其中包含向8万7600多个家庭提供的1亿1800万美元个人援助」。

许多人在风暴过后的第一时间无法获得电力、饮用水或庇护，因此川普严厉批评美国总统拜登（Joe Biden）和他的副手贺锦丽。

拜登和贺锦丽驳斥了这些指控，指责川普为获取政治利益而散布有关灾害应对的错误资讯。

根据电力追踪网站PowerOutage.us，截至昨天，北卡罗来纳州大部分地区已恢复供电，仅剩大约5000名西部偏远地区的用户仍在等待电力恢复。

根据「纽约时报」（The New York Times）的民调平均数据，贺锦丽和川普在选举战场州的支持率几乎打成平手，北卡罗来纳州也不例外。贺锦丽和川普昨天在北卡州的支持率分别为49%和48%。

包括北卡罗来纳州在内，美国多个州的提前投票已开跑。根据官方资料，北卡州截至昨天已有超过100万人完成提前投票。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
74
63 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
98
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团