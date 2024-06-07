川普造势紧咬移民 扬言对「不乖」国家课徵关税

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（法新社凤凰城6日电） 美国前总统川普今天在造势活动上表示，若他赢得11月总统大选，将终结现任总统拜登政府每一项开放边界的政策，并对那些不阻挡移民涌入美国的国家课徵关税，包括中国。

川普（Donald Trump）扬言要对那些不阻挡大批移民涌入美国的国家课徵关税。预料川普将代表共和党参加11月总统大选，与民主党籍的拜登（Joe Biden）再度对决，他正试图在移民议题上累积选举资本，民调显示选民十分在乎这项议题。

在选战必争的亚利桑那州举办的造势活动上，川普被问到他会如何遏止从南方边界入境美国的移民潮，包括来自中国和中东的移民；川普回覆，他将采取经济措施应对。

川普说：「我们经济实力强大…如果中国或其他一些国家不乖，我们有个很严厉的东西叫做关税。」

他还说：「我们会很强硬，如果有国家不听话，我们会对这个国家课徵超重的税。」但他没有详述课税规模或种类等细节。

这场在凤凰城（Phoenix）的活动，是川普自上月30日被判伪造商务纪录以隐匿支付封口费给色情片女星有罪，34项相关罪名成立以来的第一场造势。

亚利桑那州是美国西南方毗邻墨西哥的边境州之一，当地支持川普的群众在听完他的长篇演说后，有机会向他提问。

有些问题攸关生活成本，但多数都围绕在移民议题上。民调显示，这是选民最关切的议题。

一般认为拜登在移民议题上表现不佳，为了扳回一城，拜登本周发布行政命令，当每日越过美墨边境进入美国的非法移民超过2500人，将暂停受理非法移民的庇护申请。这道命令也让美国当局更容易将人遣返回墨西哥。

直到非法越境人数降到1天1500人以下，这些限制措施才会中止。

拜登这次政策转弯，是诉诸川普过去在任内曾用来禁止穆斯林国家移民的同一套法律，因此饱受各方抨击。

同时，共和党批评拜登不够积极，川普今天也表示如果他胜选，将推翻拜登这道命令。

他告诉欢呼喝采的群众，「我执政第一天，就要废止狡猾拜登这道离谱的行政命令」；他还痛批这道命令「支持入侵（美国）、支持儿童贩运…支持毒贩」，但没有提出证据。

川普说：「我还要终结拜登政府每一项开放边界的政策。」

拜登在2020年总统大选以1万票的微小差距拿下亚利桑那州，预料今年这一州也会是两人竞争白宫大位的关键战场。

川普预计本月9日将在另一个摇摆州内华达州举办造势活动。