川普遭暗杀未遂 疑枪手做案影片曝光

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（法新社巴特勒14日电） 即将获美国共和党提名竞选总统的川普昨天遭暗杀未遂后，媒体TMZ公布影片，画面显示一名枪手趴在屋顶上，手持一把步枪，接着就传出尖叫声。此人据称就是攻击川普的枪手。

美国前总统川普（Donald Trump）昨天于宾夕法尼亚州巴特勒（Butler）造势时，一名枪手企图暗杀他，川普右耳中枪流血。

美国当地媒体报导，联邦调查局（FBI）已确认被美国特勤局（US Secret Service）击毙的枪手，是现年20岁、来自宾州贝塞尔公园市（Bethel Park）的库克斯（Thomas Matthew Crooks）。

TMZ公布的影片显示，据称是枪手的男子趴在屋顶上，用步枪瞄准目标。

TMZ报导写道：「这名男子留着棕色长发，看起来身穿灰色衬衫和卡其裤，如大家所见，他试图仔细瞄准远方目标，接着扣下扳机。」

这段影片可以听到一连串枪声，接着还录到镜头外民众的尖叫。

一名男子说：「他转向这边了，大家小心。」另一人说道：「有人中弹了，他就躺在那里。」

现场另一位民众表示：「老兄，这就是为什么我们需要川普。」

TMZ公布的第2段影片画面摇晃，拍摄到同一处屋顶和一具经过模糊处理的遗体。

镜头外的某人则说：「你可以看到那个人在那里。我想他们击中他了，因为这个人看起来死了。」

短影音平台TikTok一位用户上传的影片显示，川普在多声枪响后摸着右耳，画面中还能看到一名维安狙击手守在川普后方的屋顶，架起一把步枪瞄准目标。

法新社无法独立查证这些影片是否属实，也不清楚狙击手是否开了枪。

接着川普蹲到讲台后方，特勤局人员随即围绕他身旁，同时群众发出尖叫声。随后川普被特勤局人员护送下台。