川普重返白宫 新内阁对中鹰派大将受瞩

(法新社华盛顿12日电) 美国总统当选人川普将倚重鹰派大将卢比欧(Marco Rubio)和瓦尔兹(Mike Waltz),为一场对抗中国的生存战铺路,不过川普可能也会照样介入,发挥商人本色。

华府各党传统上对美国在全球舞台扮演强势角色多有共识,然而川普至少在口头上早已背道而驰,如今再度当选总统后延揽联邦参议员卢比欧和众议员瓦尔兹。

据说卢比欧将获任命为国务卿,瓦尔兹则是担任国家安全顾问。这两位佛罗里达州政治人物仍认为美国与世界的传统互动有其价值,但他们与现任总统拜登的国际主义愿景截然不同。

卢比欧在去年一场演说中表示,美国已与中国陷入广泛的全球冲突,中国「不仅寻求成为世界上最强大的国家,还寻求让重塑世界格局」。

拜登政府也形容中国是美国长期头号对手,并加强制裁措施,但近来紧张局势明显降温,国务卿布林肯(Antony Blinken)聚焦透过对话来防止意外冲突。

华府智库威尔逊中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美关系研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)表示,拜登政府认为美国「应在每个问题上尽可能以不利于中国的方式有效地与中国竞争」。

戴博还说:「如今我们看到那些长久以来认为中国共产党对美国构成生存威胁的人出线。」

戴博说,中方「倾向于将这些人事任命当作他们看到的证据:无论他们做什么、达成贸易协议等,他们都正面临一个致力于摧毁中共的美国…而这将改变竞争的本质」。

川普经常用生意人的话语,并曾吹嘘他与中国国家主席习近平的关系。

不过戴博说,最终将是由卢比欧和瓦尔兹制定美国政策例行「战略计画」,而不是川普。

曾在小布希(George W. Bush)执政时担任国务院高阶官员的哥伦比亚大学法学院(Columbia Law School)教授华克斯曼(Matthew Waxman)说,卢比欧「不会像他党内一些人去巴结独裁者,尤其是这位总统当选人」。

华克斯曼说:「共和党人分两派,一派是相信美国在世界各地发挥领导力的国际主义者,另一派是希望退出这个角色的孤立主义者。卢比欧更像是前者,他的选择很可能会让后者失望,后者认为他太强硬。」

左倾智库美国进步中心(CAP)国家安全和外交政策部门主管麦曼纳斯(Allison McManus)说,川普很可能比较关心交易达成,胜过关心意识形态,包括拜登未能实现的两大要务:终结加萨走廊(Gaza Strip)的战争,以及赢得沙乌地阿拉伯对以色列的承认。川普甚至曾谈到与以色列的宿敌伊朗达成协议。

麦曼纳斯说,如果川普相信自己能够「超越拜登」,他很可能会不管幕僚的意见,一意孤行。