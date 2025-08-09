The Swiss voice in the world since 1935

川普：关税若遭判违法　美国恐再陷经济大萧条

（法新社纽约8日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天示警，若法院裁定他实施的全面性关税构成非法夺权，美国经济可能再次面临如1929年经济大萧条般的后果。

川普在自家社群平台真实社群（Truth Social）写道，如果一个「激进左派法院」裁定关税措施违法，「如此大规模的资金和荣誉恐怕永远无法弥补或偿还」。

他指出，「1929年爆发的经济大萧条（GREAT DEPRESSION）将会再度上演！」

川普发表这个夸大言论之际，美国联邦上诉法院正在审酌川普援引「紧急经济权力法」，对美国贸易伙伴课徵全面关税是否合法。

美国国际贸易法庭5月底时裁决，川普的对等关税政策逾越职权、当属无效，川普政府旋即对这项裁决提出上诉。美国联邦上诉法院6月审理此案期间，裁定关税措施持续有效。

川普今天宣称，数以十亿计美元关税收入正「涌入」财政部，加上近来美国股市迭创新高，证明他的关税措施带来「美国史上最大笔的资金、财富创造以及影响力」。

不过，许多经济学者担忧关税措施正推升通膨上扬，并认为贸易政策不确定性正在拖慢投资速度。

此案最终可能提交保守派居多数的最高法院（Supreme Court）审理，保守派大法官拥有6比3的人数优势，但分析人士认为，结果仍在未定之天。

