川普：在委内瑞拉近海扣押一艘大型油轮

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天表示，美国在委内瑞拉近海扣押了一艘大型油轮。川普政府先前曾以打击毒品走私为由，对委内瑞拉马杜洛施压，此次扣押恐导致两国紧张局势升温。

法新社报导，川普在白宫与商业领袖举行圆桌会议时指出：「我们刚在委内瑞拉近海扣押一艘油轮，一艘大型油轮，非常大的一艘，实际上是历来扣押过的最大油轮。」

川普也提及：「还有其他事情正在发生，你们之后就会看到，而且会与其他人讨论。」但川普未立即说明该事件的进一步细节。

川普宣布在委内瑞拉近海扣押油轮的时机，适逢诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）将在奥斯陆对世界发表演说之际。

马查多此前藏匿多日，无法出席颁奖典礼，她的女儿代为领奖并发表得奖演说，谴责委内瑞拉政府实施「国家恐怖主义」。

川普政府先前以打击毒品走私为由，对委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）施压，并为此派遣舰队及全球最大航舰。

川普8日告诉政治新闻网POLITICO，马杜洛「日子屈指可数」，而且他未排除对委内瑞拉进行地面入侵的可能性。

马杜洛则指控，美方意图推翻他的政权，想要夺取委内瑞拉的石油储备。