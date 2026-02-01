川普：美国正与古巴谈判协议

（法新社华盛顿1日电） 几天前威胁对古巴困顿经济实施实质性石油封锁的美国总统川普今天表示，为达成协议，华府正与哈瓦那领导层谈判。

川普在佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）私人产业海湖俱乐部（Mar-a-Lago）对记者表示：「古巴是个失败国家为时已久，但现在他们没有委内瑞拉扶持。因此，我们正在与古巴的人士对话─古巴最高层人士，看看会有什么发展。」

「我认为我们将会和古巴达成协议。」但是他没有透露相关协议可能的具体内容。

自1月3日美国推翻时任委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）以来，第2任川普政府不断升高对佛州南方这个由共产政权统治的岛国施压。马杜洛治下的委内瑞拉曾是哈瓦那紧密盟友，也是古巴至关重要的油源。

这位共和党籍总统1月29日签署行政命令，威胁对向古巴出售石油的国家加徵关税。仅数小时后，哈瓦那的加油站隔天便出现民众大排长龙。

川普和出身迈阿密（Miami）古巴流亡社群的国务卿卢比欧（Marco Rubio）从未掩饰希望促成哈瓦那政权更迭。

在马杜洛倒台后，川普警告哈瓦那要「尽快达成协议」，否则将面临他没有具体说明的后果。

川普曾表示：「古巴不会获得更多石油或资金：零！」他声称古巴「随时可能崩溃」。