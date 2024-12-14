川普：致力终结日光节约时间

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统当选人川普今天宣布，将致力终结每年春天将时钟调快1小时的「不便」惯例，认为这种做法对美国造成不必要的经济负担。

川普在他的社群网站「真实社群」（Truth Social）贴文中写道：「共和党将竭尽所能淘汰『日光节约时间』（Daylight Saving Time），它有一小群坚定的支持者，但根本不应该存在！日光节约时间相当不便，为我们的国家带来高昂的成本。」

美国联邦政府在一次世界大战期间采用日光节约时间，但由于须赶早市运送农产品的农民不满，随即被废除。后来许多州尝试各自的夏令时间制度，直到1967年才再次全国实施。

2022年，民主党掌控的联邦参议院通过一项法案，与川普的计画类似，提议终结每年两次的时间调整，主张采用「新的永久标准时间」。

但这项「阳光保护法案」（Sunshine Protection Act）提议采用相反的方式，即永久实施日光节约时间，而不是淘汰，藉此带来更明亮的晚间时光，并减少学童与上班族在天黑后回家的次数。

然而共和党领导的联邦众议院没有审议这项法案，因此未能送交总统拜登签署成法。

这项法案于2021年由佛罗里达州共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）提出，他曾说，研究显示，永久实施日光节约时间有助于经济发展。卢比欧已获川普提名出任新政府的国务卿。