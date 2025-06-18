瑞士必须为负利率回归做好准备

刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。
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BAK Economics经济研究所得出如上结论，但同时认为，瑞士经济衰退风险较低。这家总部设在巴塞尔的研究机构预计，瑞士央行会进一步下调政策利率25个基点至0.0%。事实上，目前货币政策决策部门可能不会将利率降至负值。BAK经济研究所首席经济学家Claude Maurer在相关新闻发布会上解释说：“经济状况进一步明显恶化才会考虑。”
BAK Economics经济研究所(英)外部链接成立于1980年，总部位于瑞士巴塞尔，是一家独立的宏观经济分析与咨询机构，专业涵盖宏观预测、产业分析、公共财政与风险监测等多个领域，经常发布对瑞士经济的预测和分析。
突破这条红线还需要瑞郎的再度升值或欧元区的利率下调等其他因素。不过，这位专家也警告道，原则上讲，为长期负利率做好准备是“明智之举”。
目前，BAK经济研究所的专家还未看到物价层面整体趋势逆转的迹象。回顾过去几年，瑞士通胀率在2022年达到2.8%的峰值，创下30年来新高；随后，在2023年回落至2.1%；2024年跌至1.1%。专家对2025年的当前预期是0.1%，略低于之前0.4%的预测。据预计，2026年的通胀率将继续维持在低位的0.2%(此前估计为0.5%)。
瑞士国内生产总值(Gross domestic product, GDP)可能保持在较低的平均水平。Maurer表示，“我们预计瑞士今年和明年的经济增长将相对平缓。”具体而言，今年的经济增幅预期为1.2%；接下来的12个月则为1%。BAK经济研究所认为，增长乏力的主要原因是瑞士较高的储蓄率。居民和政府都在积极存钱。也正因为人们倾向于储蓄，投资意愿下降，瑞郎才保持坚挺，利率也处在低位。
不过，BAK也表示，这并不意味着瑞士会走向衰退。相反，无论是房租还是电价，消费者都有望从不断下调的利率和低通胀率中更多受益。消费以及经济也因此会保持稳定。Maurer预测，在政治层面，瑞士将减少贸易限制。当前的关税争端可能实际上促使瑞士政界人士比此前更愿意快速降低贸易壁垒。
GDP增长预测
BAK Economics经济研究所预测，2025年瑞士实际GDP(剔除重大体育赛事影响)增幅为1.2%；瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)的联邦专家组近日预测，2025年 的GDP增长1.3%；经合组织(OECD)估算更为保守，预计 2025年增长 1.1%。综合来看，BAK的中期预测略微高于经合组织，但略低于SECO。
通胀与利率
通胀预期极低：2025年约0.1%；2026年0.2% BAK预计瑞士央行将进一步降息，但维持政策利率在0%或接近零水平。
经济驱动与下行风险
主要驱动因素：内需(工资、消费、投资)与政策支持(降息与财政平衡)推动。消费者支出受益于通胀低企与利率下降，将带动私人消费和投资增长。
主要风险：贸易摩擦(美国关税与全球供应链不确定性可能压制出口）；瑞郎走强(资本涌入将推高汇率，进一步压缩出口竞争力) ；投资意愿下降，部分行业因全球不确定性推迟资本支出。
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