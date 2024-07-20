巫毒仪式变成火烧船 40海地移民遇难

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（法新社太子港19日电） 联合国国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）今天表示，一艘移民乘坐船只在海地北部海岸起火，至少有40名移民死亡，警方表示起火原因是巫毒仪式出了问题。

联合国国际移民组织报告指出，海地海岸防卫队救出41名幸存者，其中11人住院治疗，部分原因是烧伤。

国际移民组织表示，「至少有40名移民死亡，另有几人受伤」。

警方发言人尚恩（Arold Jean）说，一名乘客点燃蜡烛进行巫毒仪式，结果引发火灾。

尚恩表示：「搜寻工作仍在继续，目的是寻找其他幸存者。」他补充说调查已经展开，以「找出并瓦解经营这些秘密航行的网络」。 幸存者告诉当地媒体，巫毒仪式的目的是带来好运，希望船只避免遭到海岸防卫队拦截。

国际移民组织驻海地代表团团长高德斯坦（Gregoire Goodstein）表示：「此一重大不幸事件，突显以非正式路线移民的男女与儿童所面临的风险。」

国际移民组织引述海地国家移民办公室（National Office for Migration）消息指出，这艘载有80多人的船只17日离开拉巴地港（Labadee），前往土克凯可群岛（Turks and Caicos Islands），航程有240公里。