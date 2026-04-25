巴勒斯坦加萨战后首度选举 投票率冷清民众盼重建

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（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉25日电） 约旦河西岸和加萨中部迪尔巴拉地区的巴勒斯坦民众今天参与市政选举投票作业，这是加萨战争爆发以来的首次选举，现场气氛冷清。

设在约旦河西岸（West Bank）雷马拉（Ramallah）的中央选举委员会表示，在以色列占领的约旦河西岸约有150万登记选民，而加萨（Gaza）迪尔巴拉（Deir al-Balah）地区的登记选民则有7万人。

新闻机构瓦法社（Wafa） 报导，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）投票后表示，尽管面临本地与国际挑战，巴勒斯坦人民仍在行使民主。

今天清晨，约旦河西岸投票站陆续有选民前来投票，并有外国外交官员在场观察选举过程。

中选会指出，截至下午5时，约旦河西岸投票率达40.62%。但加萨迪尔巴拉投票率明显较低，截至下午6时关闭投票时仅21.2%。

2022年3月举行的上届市政选举，约旦河西岸各城市的投票率为53.7%。

以色列和巴勒斯坦武装组织哈玛斯在加萨的两年战火，让加萨满目疮痍，根据当地卫生部统计，这场战争已造成超过7.2万人死亡。目前加萨基础设施、卫生与医疗体系运作均有艰难。

24岁选民哈赛纳（Mohammed al-Hasayna）投票后表示，虽然选举多为象徵意义，但也代表着人民「生存的意志」。他告诉法新社说：「我们是受过教育的人、意志坚定，也该有自己的国家。」

他说：「我们希望世界协助我们走出战争灾难，够了，战争该结束了，是时候着手重建加萨。」