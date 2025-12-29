巴拿马运河象徵中巴友谊纪念碑被拆 再掀外交风暴

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴拿马市28日电） 位于巴拿马运河入口附近的一座纪念中国对这条跨洋水道所作贡献的公园及纪念碑，已于昨天晚间被地方政府拆除。这项出乎意料的行动已遭到中方批评，要求进行彻底调查。

这座建于2004年的公园和纪念碑，位于美洲大桥（Bridge of the Americas）旁、俯瞰运河，象徵中巴两国之间的友谊，已由阿莱汉（Arraijan）市长办公室下令拆除。

市长办公室在声明中表示，公园和纪念碑因结构受损而构成「安全风险」。

然而，巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）今天表示「这种野蛮行为毫无任何正当理由」，并称其为「不可原谅的非理性行为」。

此一事件发生的时机敏感，正值美国总统川普（Donald Trump）近月来频频质疑中国对巴拿马运河营运影响过深，并公开主张重新取得控制权之时。

中国驻巴拿马大使徐学渊亲自视察拆除现场后表示，这对中巴友谊造成「重大伤害」」，同时冒犯了约30万名华裔巴拿马人。

中国大使馆在X平台发布影片，要求对事件进行「彻底调查」，并将对这些「非法、不当且具破坏性」的行为予以「严厉制裁」。

美国与中国是全长80公里巴拿马运河的主要使用国，而每年约有全球5%的海运贸易经由该运河通行。

巴拿马运河于1914年至1999年间由美国控制，之后移交巴拿马。

川普已要求美国船只在通过运河时享有优惠条件。

香港长江和记实业（CK Hutchison Group）旗下的和记港口（Hutchison Ports）负责营运运河太平洋与大西洋两端的两座港口，但已同意将其出售给美国资产管理公司贝莱德（BlackRock）。