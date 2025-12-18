巴西、墨西哥愿斡旋 化解美国与委内瑞拉开战风险

（法新社巴西利亚18日电） 美国加大对委内瑞拉总统马杜洛政府的军事与经济压力，令人担心华府可能直接出手推翻他，拉美国家巴西及墨西哥忧心忡忡，两国总统今天提议居中斡旋，以助化解战争风险。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，他「非常担心」这场发生在巴西家门口且日益加剧的危机。

这位80岁左翼领袖说，他曾对美国总统川普（Donald Trump）提过，「事情不能靠开火解决，最好还是坐下来谈，寻找解决之道」，他已向川普与马杜洛（Nicolas Maduro）提议让巴西协助，「避免拉丁美洲这里发生武装冲突」。

鲁拉本月稍早曾与川普通话，他说耶诞节前可能会再次联系川普。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）也提议担任美国与委内瑞拉之间的沟通桥梁，寻求「和平解决之道来避免美国干预」。

俄罗斯则表示正与紧密盟友马杜洛（Nicolas Maduro）保持密切联系，同时呼吁让情势「降温」。

俄国外交部还说，希望白宫「不要让致命错误发生，并避免让情势进一步恶化，为整个西半球带来无法预测的后果」。

应委内瑞拉政府要求，联合国安全理事会（UNSC）23日也将召开会议。