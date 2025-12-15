巴西前总统波索纳洛减刑案引公愤 数万人怒吼反对

（法新社里约热内卢14日电） 巴西各地数万民众今天上街游行，反对一项法案，该法案可望缩减前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因密谋政变遭判处的刑期。

参议院将于17日审议此法案。一旦通过，被判27年刑期的波索纳洛，仅需服刑两年多，便有可能获得假释。

在国会保守派占多数的下议院于10日凌晨通过此案后，左翼团体与维权人士号召这次游行，知名歌手卡耶塔诺费洛索（Caetano Veloso）也参与其中。

极右派的波索纳洛去年11月因被认定策划阻止2022年大选胜出的总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任，而被判刑入狱。

在里约热内卢，今天有将近1万9000人涌入着名的柯帕加巴纳海滩（Copacabana Beach），他们高举写有「不准赦免」与「国会是人民公敌」的标语，现场还有卡耶塔诺费洛索及其他音乐人在小舞台上演出。

巴西女演员费南妲托雷斯（Fernanda Torres）高喊：「我们依然在此，就是为了唤醒国会。他们不能只顾自身利益行事。我们依然在此，为了巴西的森林、为了女性权益、为了民主。我们依然在此！」

费南妲托雷斯主演的电影「我依然在此」（I’m Still Here），为巴西赢得史上首座奥斯卡，该片讲述巴西1964年至1985年所经历的独裁统治。

在圣保罗这座大都会区，估计有约1万4000人聚集在着名的包利斯塔大道（Paulista Avenue）。

圣保罗市议员利马（Keit Lima）告诉法新社：「我们走上街头，是要表明我们持续捍卫民主，而捍卫民主就意味策划政变者应该入狱。」