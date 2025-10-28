巴西前总统波索纳洛政变未遂遭判27年 律师提上诉

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西利亚27日电） 巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因2022年大选失利后发动政变未遂定罪，被判27年徒刑，他的律师今天对这项判决提起上诉。

法新社报导，最高法院法官审理此一上诉案，并未设时限。

据查，波索纳洛曾计划暗杀总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、副总统奥克明（Geraldo Alckmin），以及法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 莫瑞斯是决定波索纳洛命运的5位最高法院法官之一。

检方指出，暗杀计画最终失败，只因为未获军方高层支持。

波索纳洛自8月以来一直软禁在家。根据巴西法律，在所有法律途径用尽之前，他不会被送进监狱。

巴西智库瓦加斯基金会（Getulio Vargas Foundation）法学教授波蒂诺（Thiago Bottino）向法新社表示，最高法院虽然很少推翻裁决，但过去曾有调整刑期长短的先例。

若此次上诉失败，波索纳洛有可能以健康不佳为由，诉请在家服刑。

70岁的波索纳洛最近诊断出罹患皮肤癌，9月因剧烈打嗝、呕吐及低血压而短暂入院。他因2018年竞选总统期间腹部遭人刺伤而衍生并发症，近年来多次接受治疗与手术。（编译：纪锦玲）