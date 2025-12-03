巴西总统与川普通话 聚焦加强打击组织犯罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西利亚2日电） 巴西总统府表示，巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）与美国总统川普今天通话，同意加强两国在打击组织犯罪方面的合作。

鲁拉是在他与川普于10月举行首次正式会晤后致电川普，那次会晤在巴西利亚与华府关系连月紧张后，为改善双边关系带来了转机。

巴西总统府在声明中指出，鲁拉在这场40分钟的通话中表示，两国需要进一步合作以对抗组织犯罪。

这次通话正值美国于委内瑞拉海岸附近对涉嫌贩毒分子发动空袭、引发紧张局势之际。自9月初以来，相关行动已造成至少83人丧生。 鲁拉强调，巴西警方近期展开多起行动，目的在切断组织犯罪的资金来源，并已查出在海外运作的犯罪集团分支。

巴西总统府在声明中指出，川普表示「完全乐意」与巴西携手对抗这些组织。

川普则说，他跟鲁拉「进行了一次很棒的通话」。

川普今天在白宫一场慈善活动中对媒体表示：「我们谈到了贸易，也提到了制裁，因为正如你们所知，我曾针对某些…发生过的事情对他们实施制裁，但我们的对话非常愉快。」

经过多轮谈判后，华府上月取消了针对部分巴西出口商品徵收的40%惩罚性关税，包含肉品、咖啡及水果。

川普是在其盟友、极右派前巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）因策划政变被判27年徒刑后，祭出加徵关税措施作为回应。

鲁拉表示，取消关税是「非常正面的讯号」，但其他产品依然受关税影响，双方需持续协商。