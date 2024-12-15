巴西总统鲁拉术后「神智清醒」 可下床走动

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（法新社巴西利亚14日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受缓解脑部出血压力的手术迄今4天，院方表示他仍在加护病房但「神志清醒」且能下床走动。

这次损伤与鲁拉10月在总统官邸浴室跌倒撞击头部有关。这位79岁左派领导人本月9日感到头痛，核磁共振（MRI）扫描显示他的大脑与硬脑膜之间存在出血情况。

医疗团队10日替他开刀，进行颅骨穿孔引流手术以减轻压力，并于12日动后续手术来降低颅内膜再次出血的风险。医生表示手术成功，总统恢复情况良好。

医院在声明中表示，鲁拉「目前仍住在圣保罗（Sao Paulo）席利欧－利巴尼斯医院（Hospital Sirio-Libanes）加护病房。今天他将进行验血」。并补充说，目前没有安排进一步的影像检查。

院方表示：「他神志清醒、说话有条理，可以进食和走动。」

昨天上传鲁拉社群媒体帐号的影片中，可以看到他一脸微笑的在医院走廊中行走，这是他手术以来的首次公开身影。

根据医师团队的说法，鲁拉预计16或17日出院并返回首都巴西利亚（Brasilia），之后会逐步恢复职务，但需要「在几周内适度休息」。