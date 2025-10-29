巴西里约史上最血腥行动 警方围剿毒枭酿132死

（法新社里约热内卢29日电） 巴西里约热内卢公设辩护人办公室今天表示，里约警方昨天围剿毒枭集团行动，共造成132人身亡。悲痛的居民今晨将数十具遗体排放街头，这是当地历来最血腥的警察突击行动。

负责为贫民提供法律协助的里约州公设辩护人办公室向法新社表示：「最新统计有132人丧生。」

法新社报导，目前尚无其他消息来源证实伤亡数字。

里约州州长卡斯楚（Claudio Castro）表示，昨天暴力事件的死亡人数约60人，但他也说，实际死亡人数可能更高，目前遗体仍在清点中。

这次军事化行动中，当局计出动2500名警力，锁定里约势力强大的犯罪组织「红色司令部」（Comando Vermelho, Red Command），有4名员警殉职。

位于里约北部的佩尼亚社区（Penha Complex），今天清晨有超过50人陈尸街头，居民在现场痛哭失声。佩尼亚是里约北部两个人口稠密的蓝领社区之一。

里约的贫民窟向来有毒枭盘踞，警察突袭并不少见，但昨天的行动规模与死亡人数都是史无前例的。

联合国人权事务高级专员公署表示「震惊」，呼吁「迅速调查」此事。

总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）政府今天派员赴里约，将与州长卡斯楚举行紧急会议。

里约州议会人权委员会主席蒙泰罗（Dani Monteiro）昨天对法新社说，委员会将要求当局解释，「为何将贫民窟变成野蛮战场」。

去年里约警察行动中约有700人死亡，几乎平均每天有两人丧命。