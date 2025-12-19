布朗大学枪击案影响 美国暂停绿卡抽签计画

（法新社华盛顿18日电） 美国国土安全部长诺姆今天宣布暂停美国绿卡抽签计画，并指美国常春藤名校布朗大学上周发生大规模枪击案的外籍嫌犯，正是利用这项制度进入美国。

1名男子13日闯入布朗大学（Brown University）的1栋建筑物朝正在应考的学生开枪，造成2人死亡、9人受伤。嫌犯据称是48岁的葡萄牙籍男子尼佛斯瓦伦特（Claudio Neves Valente）。

他还被控2天后在麻省理工学院（MIT）杀害1名教授。美国警方今晚表示，经过数日搜捕后，尼佛斯瓦伦特已被发现自杀身亡。

诺姆（Kristi Noem）在社群媒体平台发文指出，尼佛斯瓦伦特「于2017年透过多元化移民签证抽签计画（diversity lottery immigrant visa program，DV1）进入美国，并获得绿卡」。

她写道：「这名令人发指的个人本来根本不该被允许进入我们的国家。…我已依照川普（Donald Trump）总统指示，立即要求美国国籍暨移民局（USCIS）暂停DV1计画，以确保不再有美国人因为这项灾难性的计画而受到伤害。」

根据美国国务院的资料，美国每年透过绿卡抽签计画发放最多5万5000张永久居留签证，对象是「来自移民至美国人数偏低的国家」。

申请人须至少具备高中学历或有2年职训或工作经验，并要经过包含面试的审查程序才能获得绿卡。