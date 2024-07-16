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布林肯：以色列轰炸 平民伤亡多到无法接受

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（法新社华盛顿15日电） 美国国务院发言人米勒表示，国务卿布林肯今天告诉两名以色列高阶官员，以国轰炸遭到围困的加萨走廊，造成的平民伤亡数「高得令人无法接受」。

以色列军方最近几天发动数起致命攻击，包括对一个难民营和提供平民避难的数间联合国营运的学校。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）对此做出回应，表示将退出停火谈判，导致达成停火和释放人质协议的前景为之黯淡。

布林肯（Antony Blinken）接见两名具影响力的以色列官员，包括战略事务部长德默尔（Ron Dermer）和国家安全顾问哈尼比（Tzachi Hanegbi），表达美国严重关切加萨（Gaza）近日平民伤亡情况。

米勒（Matthew Miller）告诉记者，伤亡人数「仍高得让人无法接受，我们继续看到有太多平民在这场冲突中丧生。」

哈玛斯在加萨的卫生部表示，以色列13日的袭击造成甘尤尼斯（Khan Yunis）附近的马瓦希（Al-Mawasi）难民营超过90人死亡。

以色列称袭击目标是哈玛斯所属军事部门的首领戴夫（Mohammed Deif）和他的亲信萨拉玛（Rafa Salama）。以色列军方表示，萨拉玛已经死亡。

一名哈玛斯官员14日表示，戴夫仍「安好而且直接督导」军事行动。不过外界对此仍然存疑。

米勒表示，这两名以色列官员告诉布林肯，「他们还不确定」戴夫的生死。

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