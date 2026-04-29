幽默回川普 查尔斯三世：若非英国人 美国人得说法语

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（法新社华盛顿28日电） 英王查尔斯三世（King Charles III）今天在白宫国宴上幽默回应美国总统川普，他开玩笑地说如果没有英国人，美国人现在都说法语了。

两位元首在晚宴敬酒时交换笑话，查尔斯回应川普过去指控欧洲盟国自二战以来在国防上搭美国便车的言论。

查尔斯说：「总统先生，您最近表示，若没有美国，欧洲各国现在可能说的是德语。那我敢说，要不是我们，你们现在说的大概就是法语了。」

查尔斯所指的是北美具有英国和法国渊源的地区，这两个昔日的殖民强权曾为争夺北美大陆控制权而激烈争斗，直到约250年前美国独立。

今年一月在达沃斯（Davos）峰会上，川普曾称如果没有美国在二战中的协助，「你们现在大概都在讲德语，还会说一点日语。」

不过，查尔斯的轻松玩笑也彰显两人对伦敦与华府「特殊关系」的认同，尽管双方在伊朗战事上仍存分歧，气氛依然友好。

查尔斯还拿川普开玩笑，说自己不禁注意到川普对白宫东厢的「改造」。

查尔斯表示，「很抱歉地说，早在1814年时，我们英国人当然也对白宫有过所谓的不动产『改建』」，当时是英军放火焚烧白宫。

查尔斯还笑说，这场国宴「远比波士顿茶党（Boston Tea Party）事件好多了」，指的是1773年殖民时期，美国人将满船的英国课税茶叶倾倒入海以示抗议。

以热爱英国皇室着称、母亲来自苏格兰的川普，当晚则多半把笑料放在国内政治人物身上。

川普说：「我要恭喜查尔斯今天在国会发表了一场精彩的演说，他让民主党议员全体起立…我可从来没办到过。」

查尔斯则以礼物示好，这是英方在川普怒批首相施凯尔（Keir Starmer）拒绝协助对抗伊朗后，对这位美国总统展开的部分魅力攻势。

查尔斯赠送给川普一个英国潜舰「制胜号」（HMS Trump）的船钟。「制胜」原文音译即是「川普」，这艘潜舰于二战期间的1944年下水。

查尔斯在宾客掌声中朗声说：「愿这个船钟见证两国共享的历史及光明未来。如果哪天你们需要我们，给我们响个声就好。」（编译：徐睿承）