庇护城市芝加哥阻挡联邦驱逐无证移民 川普政府提告

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普政府今天对所谓的庇护城市芝加哥提起诉讼，称芝加哥非法阻挠联邦驱逐无证移民的工作。

在联邦政府对芝加哥市提告之际，川普意图改造美国移民政策与公民资格的努力遇到法律障碍，西雅图一名法官严厉批评他试图透过行政命令终结出生公民权「违宪」。

川普政府对芝加哥市与伊利诺州提出的法律诉讼，寻求禁止执行阻止警察根据移民身分逮人以及限制警方与联邦当局分享资讯的法令。

也拥有大量移民社群的洛杉矶与纽约，是实施类似规定的其他主要城市。

美国司法部今天向芝加哥联邦法院提告，提交的法律文件中援引川普对美国南部边境宣布的国家紧急状态以及他签署的一项行政命令，声称移民对「国家安全和公共安全构成严重威胁」。

文件中提到：「进一步加剧这场全国危机的是，其中一些外籍人士认为可在所谓的庇护城市避开联邦执法当局的侦查，他们在那里与合法的美国人一同生活与工作，而这些美国人最后可能沦为这些外籍人士犯罪的受害者。」

川普一再声称无证移民在犯罪案件中占比异常高，尽管研究显示美国公民的人均犯罪率更高。

司法部提出的这起诉讼，要求对地方政府执行的这些法令祭出禁制令，因为这些地方法令逾越联邦法律的至高性。

矢言将大规模遣返无证移民的川普，长期以来一直矢言将对庇护州与城市采取法律行动，这些地方大多是由民主党人执政。

川普的边境沙皇霍曼（Tom Homan）在白宫向媒体表示：「庇护城市是罪犯的庇护所。我们将追究庇护城市的责任。」

伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）办公室发言人说，他们「期待」在法庭上对这起诉讼提出质疑。声明中并说：「跟川普不一样的是，伊利诺州遵守法律。」