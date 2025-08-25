庇护旅馆外爆抗议潮 英国允彻底改革庇护申请

（法新社伦敦24日电） 英国各地安置移民的旅馆外周末期间爆发抗议活动，促使英国政府今天誓言将彻底改革现行的庇护制度。

法新社报导，英国政府表示，将成立一个新的独立机构，以更快审理遭驳回申请人的上诉案件，并藉此逐步终结昂贵的庇护旅馆安置做法。政府使用旅馆临时安置寻求庇护者的做法因成本高昂且引发当地民众抗议。

这波抗议活动最初始于英格兰东南部小镇艾平（Epping）的一家收容寻求庇护者的旅馆，起因是旅馆一名住客被控性侵一名14岁女童。

英国工党政府22日表示，对于法院禁止政府在旅馆安置寻求庇护者的裁定，政府将提出抗告。

法院这项裁定在英国各地庇护旅馆外引来示威活动，正反两方抗议民众为此对峙。

用旅馆安置寻求庇护移民的政策，是上届保守党政府所引入；保守党政府已在2024年败选下台。

英国最新官方数据显示，截至今年3月底，共有3万2345名寻求庇护者被暂时安置在旅馆。

截至2025年6月为止的一年内，共有11万1084人申请庇护，创历史新高。

英国目前共有10.6万件申请庇护案件待审，其中至少5.1万件是上诉案。上诉的平均等待时间为53周。也就是说，英国现有超过11万人申请庇护，旅馆安置人数超过3万，但因案件积压和上诉延误（平均要等1年多），庇护住宿系统压力巨大。

英国政府表示，他们也在借鉴其他欧洲国家的经验，例如一些国家的上诉案件是由独立审查小组裁定，而不是交由运作缓慢的正规司法体系处理。（译者：纪锦玲）