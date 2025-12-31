德国上演「瞒天过海」 窃贼凿穿金库盗走至少11亿

（法新社柏林30日电） 德国警方和银行今天表示，窃贼利用耶诞假期期间，使用大型钻头钻破一家银行的金库，窃走价值3000万欧元（约新台币11亿元）的现金、黄金和珠宝。

这起惊天窃案发生在德国西部北莱茵-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）的盖尔森基兴市（Gelsenkirchen），窃贼砸开了超过3000个保险箱并卷走财物。

根据警方说法，窃贼是从一个停车场钻进储蓄银行（Sparkasse）的地下金库。银行方面表示，该分行「在耶诞假期期间遭人闯入」，且「超过3250个客户保险箱，有95%以上遭不明人士破坏」。

警方表示，有目击者报案称，在27日至28日的夜间，看到数名男子在停车场的楼梯间搬运大袋子。

监视器画面显示，一辆黑色的奥迪（Audi）RS6昨天清晨驶离停车场，车内人员戴着口罩。警方指出，这辆车的车牌早先在汉诺威市（Hanover）失窃。

警方发言人告诉法新社，这起窃案「确实执行得非常专业」，并以好莱坞劫盗犯罪片「瞒天过海」（Ocean’s Eleven）来比喻。

他说：「要策划并执行这起案件，必定需要大量的事前专业知识与极大的犯罪能量。」

警方表示，数千个保险箱的平均保险价值超过1万欧元，因此估计损失约为3000万欧元。有数名受害者告诉警方，他们的损失远远超过保险箱的投保金额。

虽然窃贼仍然在逃，但数百名忧心忡忡的银行客户今天聚集在分行外要求说明。

银行方面表示已为客户开设专线，所有受影响的客户将尽快收到书面通知，同时银行正与保险公司合作，以确定如何处理理赔事宜。