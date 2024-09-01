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德国东部2邦选举今天举行 极右派胜选机会浓

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（法新社德国艾福特1日综合外电报导）德国东部萨克森邦和图林根邦的地方选举今天登场，预期将对德国总理萧兹（Olaf Scholz）政府造成打击，极右派德国另类选择党可望大有斩获。

德国西部的索林根市（Solingen）一周多前发生与激进组织伊斯兰国（Islamic State）有关联的随机砍人案，造成3死8伤，这引发德国有关移民问题的激烈辩论。 民调显示，反移民的德国另类选择党（AfD）在图林根邦（Thuringia）支持率领先，在萨克森邦（Saxony）则与保守派政党基督教民主党（CDU）不相上下，同时也预测左翼新政党BSW将会表现强劲。

德国另类选择党和BSW因批评柏林政府和对乌克兰的军事援助，受到东部各邦选民认同。 德国另类选择党若胜选，将成为德国战后历史上的里程碑，也是在2025年全国大选前对萧兹的鞭策。 在这两个邦，由萧兹领导的社会民主党（Social Democrats）支持率都在6%左右，而他们的联盟伙伴绿党（Greens）和自由民主党（FDP）则落后更多。 但即使德国另类选择党在选举中获胜，也不太可能掌权，因为其他政党已经排除与这个极右派政党合组政府的可能性。

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