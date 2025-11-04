德国总理梅尔茨：叙利亚难民必须返国

afp_tickers

（法新社胡苏姆3日电） 德国总理梅尔茨今天表示，既然叙利亚战争已经结束，滞留德国的叙利亚难民应该回国，否则将面临被遣返的命运。 梅尔茨（Friedrich Merz）最近就移民问题发表谈话时立场强硬，他认为那些逃离母国长达13年残酷战争的叙利亚人，「不再有任何理由」在德国寻求庇护。

梅尔茨访问德国北部城市胡苏姆（Husum）时指出：「对于那些拒绝返回自己国家的人，我们当然可以驱逐他们。」

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）上月30日访问叙利亚首都大马士革时说道，由于战争摧毁叙利亚大部分基础设施，叙利亚人返国的可能性「非常有限」。

这番言论引发梅尔茨和瓦德福所属的保守派基督教民主党（CDU，简称基民党）强烈反对，中间偏右的基民党一直极力避免在敏感的移民议题上遭极右派政党占据优势。

梅尔茨谈到，他已邀请叙利亚新任临时总统夏拉（Ahmad al-Sharaa）访问德国，讨论「如何共同解决叙利亚难民滞留德国的问题」。夏拉领导的伊斯兰武装力量去年推翻了在叙利亚长期执政的前总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权。

梅尔茨还提到，叙利亚「需要所有力量，尤其是叙利亚人民的力量来重建家园」，他相信许多人会自愿返国。

目前约有100万叙利亚人住在德国，多数人是于2015年和2016年为逃离战火而大批流亡。