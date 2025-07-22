德国挪威携手强化北大西洋监控

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（法新社柏林21日电） 北大西洋公约组织（NATO）成员德国与挪威今天达成共识，将加强对北大西洋地区海上及空中「威胁」的监控。由于俄乌战争关系，两国与俄罗斯间的紧张持续升高。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天在柏林与挪威总理史托（Jonas Gahr Store）会晤。两人在会后发布的联合声明中说：「德国与挪威的目标是确保海域的稳定与安全，包括高纬度北极地区在内。」

两国也重申「坚定支持乌克兰抵御俄罗斯持续的侵略战争，捍卫自由、主权、独立及领土完整」。

两国当局表示「北大西洋，包括战略关键的格陵兰─冰岛─英国（GIUK）与熊岛海峡（Bear Gap）和毗连水域，以及北海与波罗的海，对挪威与德国的安全都至关重要」。

联合声明指出，这也是何以两国军队要共同进行训练与海上巡逻，并根据在北约的相关区域计画紧密合作。

冷战时期，北约密切监控所谓格陵兰─冰岛─英国（GIUK）这段缝隙，相关区域是当时苏联潜舰与海军舰艇从北极基地进入大西洋的关键通道。

德国与挪威表示，将加强「对这些战略区域的监控与管制，以因应包括海上与空中活动在内的潜在威胁。」

两国还指出，双方在北大西洋及北海的合作将涵盖「加强对关键水下基础设施的保护」。