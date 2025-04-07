德州人惯用卡车 忧川普加税恐酿汽车大幅涨价

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（法新社德州马诺利亚6日电） 由于担心美国总统川普对进口车和汽车零件加徵的25%关税引发买家恐慌、导致涨价，现年38岁的德州人毕伯斯（Arthur Bibbs）决定先下手、买一辆二手卡车。

在电力公司工作的毕伯斯说：「我在一场风暴中损失了卡车，我想在情况变得太复杂之前尽快买一辆车。」

德州的石油业、农业、畜牧业和能源业昌盛，居民喜欢开卡车，无论是皮卡车还是休旅车。

德州最大城市休士顿同时也是美国第4大城，根据休士顿车商协会（Houston Automobile Dealers Association）统计，当地8成销售的新车是卡车。

以全美来说，这个数据是74%，福特（Ford）的F系列、丰田（Toyota）的RAV4和雪佛兰（Chevrolet）的Silverado销量最佳。但这些车，即便挂上美式名称，也没有一款是100%「美国制造」。

在休士顿北方小镇马诺利亚（Magnolia）经营经销店的鲁伊斯（Tino Ruiz）说，就算车是在美国组装，但用其他国家的零组件，「车辆的价格当然会上涨」。

川普说，他希望藉由对汽车和汽车零件加徵关税，促使产线移回美国；但经济学者认为，美国国内劳动力的高成本和其他因素，会让川普的愿景不易实现。

休士顿车商协会副主席萨立纳斯（RoShelle Salinas）评估，依车款不同，价格可能上涨3000美元至1万美元（约新台币9万9000元至33万元）。 她说，美国一辆普通新车现在平均要价超过5万美元，卡车甚至更贵，「我们无论如何都会感受到冲击」。 「我们的感觉是这些关税全部都将一点一点转移到买家身上…也就是你和我。」 鲁伊斯说，他支持本土品牌，但也欣赏全球化价值。他认为竞争是一种动力，没人应该被迫购买特定品牌，也不该被迫只能买美制产品。

他指出：「遗憾的是，美国车比较不耐用…开个10万英里（约16万公里）就得换，车会开始出状况。」

「买一辆日本车，丰田（Toyota）或本田（Honda），能开20万、30万英里…那好啊，如果要这样，就把车做好一点。」