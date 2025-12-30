德黑兰店家示威 伊朗总统：倾听正当诉求

（法新社德黑兰30日电） 在德黑兰的店家因经济困境而连日示威后，伊朗国营媒体今天报导，总统裴泽斯基安敦促政府倾听抗议者的「正当诉求」。伊朗货币近日大幅贬值，政府已宣布将撤换中央银行总裁。

脆弱的伊朗货币在非官方市场再创新低后，德黑兰市内店家昨天连续第2天歇业。

根据汇价监测网站资料，美元兑伊朗里亚尔（rial）汇价28日约为142万里亚尔，一年前则为82万里亚尔，而兑欧元汇价则接近170万里亚尔。

根据国营伊朗通讯社（IRNA）报导，裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「我已要求内政部长与抗议代表进行对话，倾听他们的正当诉求，让政府可以尽全力解决问题，负责任行事。」

亲劳工的伊朗劳工新闻通讯社（ILNA）昨天报导，抗议群众「要求政府即刻介入，抑制汇率波动并提出明确的经济策略」。

价格波动导致部分进口商品销售陷入停滞，无论卖方或买方都倾向等到情势明朗后再进行交易。伊朗劳工新闻通讯社引述抗议者说：「在这种情况下维持营运已经变得不可能。」

保守倾向的法斯通讯社（Fars News Agency）发布的影像显示，民众占据德黑兰市中心一条要道进行示威。另有照片显示，现场疑似施放催泪瓦斯驱散抗议群众。

政府已经宣布将撤换中央银行总裁。

总统府新闻官塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）在X平台发文称：「依总统决定，将任命赫玛提（Abdolnasser Hemmati）为中央银行总裁。」曾任经济和财政部长的赫玛提3月因里亚尔大贬而遭国会解职。

裴泽斯基安28日向国会提交下一年度预算案，承诺对抗通膨和生活成本高涨。

根据官方统计，12月通膨年增率达52%。但尤其民生必需品在内的许多商品实际涨幅远高于此。

伊朗经济数十年来因为西方制裁而蒙受重创，联合国9月底恢复本已于10年前解除的核计画相关国际制裁后，情势雪上加霜。