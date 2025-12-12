总统女婿库许纳重返川普团队 白宫称重视专业知识

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿12日电） 库许纳（Jared Kushner）在白宫唯一正式职称是女婿，但他如今回归美国总统川普核心圈，此一举动引人瞩目又颇具争议。

库许纳在离开白宫4年后，作为川普女儿伊凡卡（Ivanka）丈夫的他如今被川普委以重任，在加萨及乌克兰的和平谈判中都扮演关键角色。

本周，现年44岁的库许纳还成为派拉蒙公司（Paramount）收购好莱坞巨头华纳兄弟（Warner Bros.）的投资人之一。若这笔交易成功，川普家族将可能间接持有川普最痛恨的新闻频道、美国有线电视新闻网（CNN）的部分股权。

库许纳和伊凡卡在川普首任任期内曾任特别顾问。但自2020年川普败选后，两人移居佛罗里达州，库许纳淡出公众视野，转向私人企业，并强调不会在川普可能的第2个任期重返政府。

从此之后，库许纳创立投资公司，该公司主要资金来自他在首次川普任期内有业务往来的中东国家，根据富比世（Forbes）报导，他已成为亿万富翁。

这些情况引发外界质疑是否存有利益冲突，库许纳本人否认这种说法，白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）则痛批相关质疑「极为可耻」。

不过，这些争议并未阻止川普再次延揽库许纳。川普在加萨停火协议后，10月于以色列国会于表示：「我们找来库许纳了。有时我们需要他的头脑，库许纳必须参与进来。」

白宫表示，库许纳正贡献其「宝贵的专业知识」，强调他是「非正式、无给职顾问」。

白宫发言人凯利（Anna Kelly）接受法新社询问时表示，「库许纳是总统川普值得信赖的家人及优秀的顾问」，并提及库许纳在中东事务上的「成功纪录」。

她说，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）「常因库许纳有处理复杂谈判的丰富经验意见而徵询他，库许纳在被问及时，总是慷慨分享他宝贵的专业知识」。