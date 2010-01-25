此内容发布于2010年1月25日 上午11:50 最后更新 - 2010年1月25日 -11:50

莱茵镇-Rheinfeld-我出生的地方

谈及瑞士，我便激动起来。 我的父母年轻时曾在瑞士工作和生活过，我就在瑞士莱茵河畔、美丽的莱茵镇(作者注：Rheinfeld)呱呱坠地。为此，父母在我的名字中镶嵌了一个“瑞”字，以表纪念。

我极其热爱我的名字，源于对出生地瑞士深深的爱。我对瑞士的爱，单纯得清澈如水，不含杂质；热烈得奔腾似火，经久不息。

出生后不久，父母携年幼的我回到了祖国，但这丝毫不能剪断我对瑞士的情。



我爱瑞士。因为她曾经用温存的目光见证了我的出世；她向我撒下的第一缕阳光，温暖了我的身；她吹拂我脸庞的第一股空气，清透了我的心扉。



一次在学校的演讲中，我特地把瑞士作为我的演讲主题。我一边给老师、同学们生动地介绍瑞士，一边在胸前捧着一面瑞士国旗，让大家与我共同感受瑞士。这面由我手工自制的瑞士国旗，至今端端正正地放置在客厅中央。她鲜红如血的旗面上，有一个洁白似雪的十字，显得格外简朴、神圣。每每凝视着她，我的思绪就飞到了万里之外的瑞士，不由心潮澎湃。



两年前，父母带我去瑞士故地重游，我有幸再次来到了出生地——莱茵镇。这一次，出生地的风貌深刻地留在了我的脑海里。这里的街道不宽，但整洁而干净；这里的小楼也不高，但满墙的古朴展示着过去到今天的安宁和繁荣……镇边的莱茵河温柔又热情地不断翻滚着，仿佛一定要给我讲述我们之间的故事。在这里到处都是欧洲人的面孔，几乎找不到与我长相相符之处。可莱茵镇人微笑的注目礼和瑞士式德语的声调，让我心生满足：我曾经也属于这里！我知道，瑞士，将永远在我心中被铭记。



我爱瑞士。我的爱，不同于世界各地的游人对这个拥有迤逦风景的旅游胜地的爱。游人对瑞士的爱是瞬间的、走马观花的，而我对瑞士的爱则是永远的、富有内涵的！



我爱瑞士。只要听说与瑞士有关的信息，我都乐此不疲地去体验和搜集。电视播放瑞士新闻时，我都会认真、仔细地聆听，不愿错过一个字符。当得知附近一家瑞士火锅屋(作者注：Fondue)开业，我兴致勃勃地拉着父母前往品尝。坐在餐桌旁，父母细心地教我如何将方块面包搅入翻滚着的流体奶酪中。待食叉从奶酪锅中缓缓提起，我清晰地观察到拔丝苹果般的奶酪胡须，倍感惊奇。我细细地享受奶酪火锅那香醇可口的滋味，可谓一餐食指大动的佳肴！



我还热衷于收藏有关瑞士的漫画、图文书籍，从这些有趣、易懂的文献中，丰富了我对瑞士地理、历史和风土人情的知识。阅读这些书籍，我便会念起我和瑞士之间永不断的情缘，我的身心仿佛融入了那遥远、祥和的国度中……



我爱瑞士。在世博展示中心的缤纷万国旗丛中，我的目光只定格在瑞士国旗上，我惊喜地叫了出来；当我看到墙上的世博海报展示着瑞士场馆的图片时，我激动万分，滔滔不绝地向身边的朋友讲述我和瑞士的情缘，朋友们的眼里透出了羡慕的光芒。我热切地盼望着世博会的到来，那一天，我一定会前往瑞士场馆参观，表达我的支持！



我的生命，始于瑞士。我向往着将来能够回到瑞士，真正地去体验瑞士！



我和瑞士，剪不断的情缘！



作者：赖明瑞(初二年级) (瑞士资讯swissinfo.ch“我眼中的瑞士”征文比赛稿件)

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